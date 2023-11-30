Как будут штрафовать водителей за летние шины зимой с 1 декабря

Уже с 1 декабря сотрудники ГИБДД будут следить за тем, чтобы все водители были подготовлены к зиме и «переобули» свои автомобили. Как это будет регулироваться и что ждет нарушителей, рассказало издание E1.ru.

Согласно постановлению, отсутствие зимних шин будет приравниваться к неисправности машины. Если сотрудник ГИБДД остановит водителя, то, по словам автоэксперта Юрия Панченко, будет составлен протокол осмотра и выписано предписание устранить проблему. Срок определяется в 10 суток.

При этом двигаться после этого автомобилист не может, так как он создает опасную ситуацию на дороге. Если же он все-таки продолжит движение, то ему выпишут штраф в размере 500 рублей. Также инспектор в праве применить статью 19.3 КоАП за невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции.

Впрочем, глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что никого наказывать не будут и эвакуации машины на летних шинах опасаться не стоит.

«Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», - заявил Черников.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз на всю текущую неделю.