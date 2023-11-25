Как британский король Карл III тайно наживается на «мертвых душах»

Подданные короля Великобритании Карл III продолжали ему служить даже после смерти. Оказывается, что монарх тайно наживался на активах покойных слуг, пишет The Guardian.

Король получает средства за счет смерти тысяч людей на северо-западе Англии. Их деньги, по данным журналистов, идут на модернизацию коммерческой недвижимости, от которой Карл III получает доход.

Средства собираются с тех, кто умирал на некоторых территориях королевства и не оставлял завещание. Это устроено по давнему обычаю. При этом деньги должны идти на модернизацию культурных учреждений, но в случае Карла III это правило работает не в полной мере. Деньги «мертвых душ» тратятся на коммерческую недвижимость.

Ранее сообщалось, что нынешний король Великобритании Карл III, ждавший короны до 73 лет, намерен отречься от престола. По некоторым данным, он понимает, что уже не в силах править страной.