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20:30, 08 ноября 2023
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Известный режиссер женился в 100 лет и установил рекорд: невеста намного моложе

Известный режиссер женился в 100 лет и установил рекорд: невеста намного моложе

© Stable Diffusion

100-летний режиссер-постановщик Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Отар Дадишкилиани связал себя узами брака с возлюбленной. Избранницей мужчины стала 75-летняя художница Татьяна Уколова. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, роспись состоялась 7 ноября в Нижегородском доме бракосочетания. Сотрудники ЗАГСа рассказали, что это был рекорд для города. Они поздравили молодоженов и пожелали им долгих и счастливых лет.

Отар Дадишкилиани выбрал для особенного дня белую рубашку, красный галстук и жилет молочного цвета. А Татьяна отказалась от платья в пользу брюк, серой водолазки и черного кардигана.

Напомним, что в августе режиссеру исполнилось 100 лет! Несмотря на солидный возраст, мужчина все еще работает и почти каждый день приезжает в свой любимый театр. Он ставит постановки и следит за организационными процессами.

Коллеги Отара говорят, что он является инициатором крупных культурных акций, которые проходят в Нижнем Новгороде. У него есть звание заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Белоруссии. Дадишкилиани становился лауреатом премий за различные постановки.

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Источник фото:Stable Diffusion
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