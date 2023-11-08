Стало известно, сколько россияне будут отдыхать на новогодних праздниках в 2024 году. Об этом сообщила журналистка Надежда Стрелец в своем Telegram-канале.

По информации источника, новогодние праздники продлятся 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024. Количество выходных увеличилось на два дня. Дело в том, что 7 и 8 января выпадают на субботу и воскресенье.

Ранее мы писали о том, что россияне массово скупают туры на новогодние каникулы в неожиданном направлении. Многие годы Турция и Египет являлись любимыми курортами жителей России. Однако на этот раз их предпочтения изменились. Подробности смотрите в этой статье.