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Опубликовано 01 февраля 2024, 22:00
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Идеальные сотрудники: какой знак зодиака больше всего хотят работодатели

Идеальные сотрудники: какой знак зодиака больше всего хотят работодатели

© Freepik

При приеме на работу часть кадровиков учитывают знак зодиака кандидата. Известно, кого они особенно хотят видеть в команде.

Соответствующий опрос провел сервис «Работа.ру». На его результаты обратил внимание сайт Life.ru.

Выяснилось, что 81% работодателей не обращает внимание на знак зодиака соискателя. 19% напротив учитывают это.

42% из них назвали идеальными сотрудниками Львов. Далее идут Девы и Стрельцы, на третьем месте расположились Тельцы. Наихудшими кандидатами признали Скорпионов, Водолеев и Рыб.

Отмечается, что в 72% случаев знаком зодиака интересуются при подборе сотрудника на руководящую должность.

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака влюбляются раз и навсегда.

Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева
Редакция
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