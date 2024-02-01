Идеальные сотрудники: какой знак зодиака больше всего хотят работодатели

При приеме на работу часть кадровиков учитывают знак зодиака кандидата. Известно, кого они особенно хотят видеть в команде.

Соответствующий опрос провел сервис «Работа.ру». На его результаты обратил внимание сайт Life.ru.

Выяснилось, что 81% работодателей не обращает внимание на знак зодиака соискателя. 19% напротив учитывают это.

42% из них назвали идеальными сотрудниками Львов. Далее идут Девы и Стрельцы, на третьем месте расположились Тельцы. Наихудшими кандидатами признали Скорпионов, Водолеев и Рыб.

Отмечается, что в 72% случаев знаком зодиака интересуются при подборе сотрудника на руководящую должность.

Ранее сообщалось, какие знаки зодиака влюбляются раз и навсегда.