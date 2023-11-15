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13:00, 15 ноября 2023
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Густая челка и симпатичный окрас: в зоопитомнике под Волокамском поселилась милая альпака

Густая челка и симпатичный окрас: в зоопитомнике под Волокамском поселилась милая альпака

© Скриншот видео, Telegram-канал Центра Воспроизводства редких видов животных

В Центр Воспроизводства редких видов животныхпод Волокамском появился новый обитатель — молодая альпака. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Новенькая приехала в центр в конце лета из зоопарка Солнечногорска. К паре альпака она отнеслась настороженно.

«Подходить нашей паре слишком близко она пока не позволяет, воинственно опускает уши и приподнимает голову, предупреждая, что еще чуть-чуть, и последует плевок», — сообщают сотрудники центра.

Большую часть времени новая обитательница проводит в домике, где всегда есть вкусное сено и ивовые ветви. Близость других альпака не смущает.

У альпака забавная густая челка и симпатичный окрас. Эти животные интересны тем, что, как и ламы, после одомашнивания «заиграли новыми красками». В процессе селекции у них появились новые окрасы, отличные от покровительственного окраса викуний, который позволяет животным маскироваться в природе.

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