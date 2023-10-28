«Грусть-печаль в глазах»: в зоопарке засняли недовольного снегом манула

Манул из Московского зоопарка недоволен снегом. Реакцию животного на погодное явление выложили в Telegram-канале зоосада.

«Манулы не очень любят снег. Короткие лапки вязнут в глубоких сугробах, что осложняет охоту», – передают в зоопарке.

Такая погода в дикой природе действительно приводит к неудачным охотам. Сотрудники зоопарка назвали «лица манулов» во время снегопада «суровыми».

«Грусть-печаль в глазах», «Тимоша обиделся на снег», «С каким еще лицом можно воспринимать эту погоду?!» – комментируют пользователи Сети.

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