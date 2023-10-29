Гости ресторана возмущены комиссией за плачущих детей: сумма штрафа увеличивается с каждым всхлипом

В одном из ресторанов США ввели комиссию за плач ребенка. Родителям плачущих детей придется заплатить сумму, которая может в несколько раз превысить стоимость самого ужина. Об этом сообщает телеканал ABC7.

Такое нововведение пришлось по душе владельцу ресторана в штате Джорджия. В рамках эксперимента, одному из посетителей выставили счет на 50 долларов (практически 5 тысяч рублей).

При этом для гостей сумма будет расти с каждым громким всхлипыванием ребенка, его желанием отвлечь официанта или шумно поиграть.

В свою очередь, гости заведения отреагировали на такую новость крайне негативно. Они сразу же начали писать гневные отзывы.

Больше всего люди разозлились из-за отсутствия точной суммы штрафа.

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