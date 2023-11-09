Глубокий циклон резко изменит погоду в Москве с 12 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Московском регионе в предстоящие выходные. По словам синоптика, ближайшие дни будут довольно теплыми, но с 12 ноября ожидаются сильные затяжные дожди.

«Заметные дожди начнутся в воскресенье. В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они продолжатся, осадков выпадет много», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Согласно прогнозу, с 9 по 11 ноября дожди прекратятся. Кроме того, в ближайшие пять–семь дней осадков виде снега также не ожидается.

Температурный фон в течение недели не будет сильно меняться. Днем 9–11 ноября прогнозируется до плюс 7 градусов, а в воскресенье воздух прогреется до плюс 8 градусов.

Первая половина этой недели была очень теплая. Температура в понедельник и вторник была выше нормы на восемь градусов. По климату она соответствовала третьей декаде сентября.

Ранее синоптик рассказал, ждать ли москвичам на этой неделе заморозков.