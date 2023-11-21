Глаза-бусинки: Московский зоопарк показал новое умилительное фото подросшей малышки-панды

Первый детеныш панд в Московском зоопарке продолжает расти не по дням, а по часам. Еще недавно малышка помещалась на руке, а теперь все больше начинает походить на своих родителей. В Telegram-канале опубликовали новое умилительное фото звереныша, на котором заметно, как он изменился всего за несколько месяцев.

Рождение малышки-панды стало для зоопарка настоящим событием. Появилась на свет она у панд Жуи и Диндин. Сотрудники даже завели отдельную страничку в социальных сетях, чтобы показывать все этапы взросления детеныша. Сначала панденок был совсем беззащитным, но потом начал открывать глаза, слышать и даже рычать на людей.

Однако стоит отметить, что агрессию малышка практически не проявляет. А если и злится, то лишь для того, чтобы продемонстрировать свой характер. Сейчас она не отходит от мамы и постепенно осваивается в зоопарке, привыкает к повышенному вниманию.

«Эти маленькие глазки-бусинки смотрят в самое сердце», - подписали новой снимок панденка в Московском зоопарке.