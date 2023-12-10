Главный синоптик страны предупредил россиян о погодных аномалиях

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о серьезных погодных изменениях. Об этом сообщает RT.

«Огромная территория страны покрыта аномалиями. Постоянно идут штормовые предупреждения», – рассказывает синоптик.

По словам Романа Вильфанда, 10 и 11 декабря жители Ленинградской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областей столкнутся с аномально холодной погодой при температуре ниже нормы на 7°C.

При этом в ЦФО 11 и 12 декабря начнется влияние низкого давления с запада. Это, в свою очередь, принесет мокрый снег.

Эксперт отмечает, что на востоке Приволжского федерального округа 10-11 декабря ожидается сильный мороз – до -40°C. Также морозы дойдут до Урала, Сибири и Якутии.

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