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20:00, 27 ноября 2023
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Главный синоптик России рассказал, какие регионы зацепит «шторм века»

Главный синоптик России рассказал, какие регионы зацепит «шторм века»

© Stable Diffusion

«Шторм века», от которого пострадал юг России, зацепит несколько регионов. Циклон будет двигаться на север, он принесет неблагоприятные условия погоды.

По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сильный ветер с метелью ожидается в Архангельской, Ленинградской и Псковской областях.

Осадки пройдут в регионах Центрального федерального округа, причем в ближайшее время. В Тульской области будут мокрый снег и гололедица. 29 ноября непогода затронет Брянскую, Тамбовскую и Орловскую области – там пройдут сильные осадки, метель, а сила ветра достигнет 15 метров в секунду.

30 ноября в Москве снова пройдет снег, сообщил Вильфанд сайту E1.ru.

Ранее сообщалось о ледяном дожде в Москве 27 ноября.

Источник фото:Stable Diffusion
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