20:00, 27 ноября 2023
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Главный синоптик России рассказал, какие регионы зацепит «шторм века»
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«Шторм века», от которого пострадал юг России, зацепит несколько регионов. Циклон будет двигаться на север, он принесет неблагоприятные условия погоды.
По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сильный ветер с метелью ожидается в Архангельской, Ленинградской и Псковской областях.
Осадки пройдут в регионах Центрального федерального округа, причем в ближайшее время. В Тульской области будут мокрый снег и гололедица. 29 ноября непогода затронет Брянскую, Тамбовскую и Орловскую области – там пройдут сильные осадки, метель, а сила ветра достигнет 15 метров в секунду.
30 ноября в Москве снова пройдет снег, сообщил Вильфанд сайту E1.ru.
Ранее сообщалось о ледяном дожде в Москве 27 ноября.