Гинеколог рассказала о «непорочном зачатии» и его опасности

Акушер-гинеколог клиники «Медгард» из Набережных Челнов Светлана Хвостанцева рассказала о случаях зачатия без полового акта. По словам медика, в ее практике было три беременности без секса.

Оказывается, к так называемому «непорочному зачатию» могут привести, казалось бы, безобидные ласки.

В частности, девушке на половые губы во время петтинга попало мужское семя, и она в итоге неожиданно забеременела. В другом случае семенная жидкость попала партнерше на живот, после чего произошла задержка, но девушка не придала этому значения. В итоге она решилась на аборт на позднем сроке, так как не планировала рожать.

В третьем аналогичном случае у девушки произошла внематочная беременность, и врачам пришлось удалить маточную трубу.

Как пояснила Хвостанцева, многие молодые люди не знают, что попавшее на живот, лобок или половые губы семя может проникнуть дальше и вызвать беременность.

Во время интимных ласк также существует риск заразиться кожными заболеваниями. А если на теле имеются микротравмы в виде ссадин и царапин, то шансы подцепить инфекцию только увеличиваются.

«Эмоции – это хорошо, но нужно включать еще и мозги», – заключила акушер-гинеколог в беседе с Kp.ru.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону врачи зафиксировали уникальный случай в мире медицины. К ним обратилась 27-летняя женщина с двойной беременностью.