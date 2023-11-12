Этот редчайший вид животных нашли через 60 лет после того, как признали вымершим

Недавно ученые столкнулись с видом млекопитающих, который считался вымершим. Эксперты обнаружили проехидну Аттенборо. Вид идентифицировал голландский ботаник в 1961 году. Об этом сообщает The Guardian.

В последний раз проехидну видели в природе более 60 лет назад, из-за чего долгое время считалось, что этот вид полностью исчез. Однако во время недавней экспедиции в горах Циклоп в Индонезии команда Оксфордского университета заметила живую особь.

Проехидна Аттенборо выглядит как существо с шипами ежа, мордой муравьеда и лапами крота. Животное входит в отряд однопроходных – яйцекладущих, отделившихся от эволюционного древа жизни млекопитающих около 200 миллионов лет назад.

Исследователи пытались найти проехидну в северо-восточном Папуа. Они узнавали информацию о млекопитающем у местных жителей, а также разместили фотоловушки в труднодоступных местах.

Исторический снимок с проехидной был сделан 22 июля 2023 года.

«Было огромное чувство эйфории, а также облегчения от того, что мы так долго работали в полевых условиях без какой-либо награды до самого последнего дня», – резюмируют ученые.

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