Этот простой трюк поможет по уши влюбить в себя парня на первом свидании

На первом свидании важно произвести хорошее впечатление. Нейробиолог и старший преподаватель поведенческих наук Тара Сварт в беседе с The Girl рассказала про один трюк, который поможет вам с легкостью очаровать мужчину.

По мнению эксперта, чтобы второе свидание состоялось, нужно просто смотреть ухажеру в левый глаз. Дело в том, что в таком положении взгляд взрослого устремляется в левый глаз ребенка. Именно это запускает процесс взаимодействия зрительного нерва вокруг мозга, который воздействует на миндалевидное тело, отвечающее за эмоции.

Помимо этого, Тара Сварт дала еще несколько важных советов, к которым стоит прислушаться перед подготовкой к первому свиданию.

Чаще улыбайтесь. Время от времени надо посмеиваться над шутками парня или забавными ситуациями, которые происходят вокруг. Так можно снизить градус напряжения и разрядить обстановку.

Помните про касания. Как утверждает специалист, чем больше «случайных» физических прикосновений будет на свидании, тем быстрее получится закрепить эмоциональную связь. Однако перебарщивать с этим тоже не стоит.

Говорите чуть медленнее. Эксперт убеждена, что мужчинам это очень нравится. Кроме того, таким образом создается более комфортная и спокойная атмосфера для обоих.

Лишний раз не скрещивайте руки или ноги. Тогда у молодого человека создастся образ о вас как об уверенной девушке. Это значительно повысит шансы на заинтересованность мужчины в дальнейших встречах.

Будьте собой. Это самое важное правило. Продемонстрируйте на первом свидании свою искренность, покажите настоящие эмоции, ведь если отношения пойдут дальше, срывать маску будет уже непросто.

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