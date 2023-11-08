Это очень мило: первая родившаяся в России панда начала играть с мамой

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что панда Диндин начала играть с двухмесячным детенышем. Она опубликовала умилительное видео взаимодействия мамы-медведицы с малышом.

Акулова написала в своем Telegram-канале: «Диндин начала играть с малышкой. Такая игра - процесс общения и воспитания».

За ростом пандочки следят многие – они благодарят Акулову за публикацию видео с первой родившейся в России пандой. Под видео оставили многочисленные комментарии.

«Гладит по голове малышку как человек», - говорится в одном из них. «Спасибо за видео, такая милота, удовольствие на малышку с мамой смотреть», - пишут подписчики.

Пандочка появилась на свет 24 августа. При рождении она весила 150 граммов. На 42-й день детеныш открыл глаза.

7 ноября Акулова сообщила, что взгляд у панды стал более осознанным.