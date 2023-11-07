Это не норма: какая погода ожидается в Москве до конца недели

В Москве всю неделю простоит теплая погода – она будет выше климатической нормы. Подробнее о температуре воздуха в эти дни рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, температура окажется на 4-5 градуса выше. Днем в среду воздух прогреется до 7-9 градусов. Местами возможен дождь.

В четверг днем будет 6-8 градуса, без существенных осадков.

В пятницу и субботу столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла, сообщает «Москва 24». В воскресенье погода будет такой же, но возможен дождь.

Ранее сообщалось, каким окажется ноябрь в разных регионах России в этом году. Так, на юге будет 8-10 градусов тепла.