18:00, 07 ноября 2023
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Это не норма: какая погода ожидается в Москве до конца недели
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В Москве всю неделю простоит теплая погода – она будет выше климатической нормы. Подробнее о температуре воздуха в эти дни рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура окажется на 4-5 градуса выше. Днем в среду воздух прогреется до 7-9 градусов. Местами возможен дождь.
В четверг днем будет 6-8 градуса, без существенных осадков.
В пятницу и субботу столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов тепла, сообщает «Москва 24». В воскресенье погода будет такой же, но возможен дождь.
Ранее сообщалось, каким окажется ноябрь в разных регионах России в этом году. Так, на юге будет 8-10 градусов тепла.