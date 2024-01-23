Эти способы точно помогут: как отмыть плиту от кухонного жира

Во время приготовления пищи кухонные поверхности загрязняются жировым налетом, от которого порой непросто избавиться. Обычная тряпка и вода здесь не помогут — важно использовать эффективные и безопасные средства.

Самые капризные — индукционные плиты. Для них нужен особый уход. Поэтому лучше всего удалять солевые и сахарные растворы и протирать их сразу после приготовления мягкой влажной тряпкой. Нельзя применять абразивы, включая соду. Специальные средства по уходу за такими плитами продаются в хозяйственных магазинах, пишет «Доктор Питер».

Стеклокерамическое покрытие газовой плиты стоит обрабатывать так же, как и индукционные плиты. Оно может царапаться и портиться, поэтому нужны деликатные средства. Забудьте об абразивных составах, жестких щетках и металлических скребках.

Для очистки эмалированной поверхности плиты используйте жидкости и спреи, растворы соды, горчицы и хозяйственное мыло. Избегайте жестких щеток — они могут испортить поверхность.

Нержавеющую поверхность лучше всего мыть жидкими средствами. Не используйте средства с хлором, кислотами и грубыми абразивами: они меняют цвет и дают царапины.

Ранее мы писали про неожиданный способ использования туалетной бумаги.