Есть в каждом доме: это простое средство не даст вашим рубашкам мяться весь день

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что рубашки из хлопка и других натуральных материалов быстро мнутся и теряют внешний вид. Однако это не значит, что нужно переходить на синтетику. Капризные ткани можно укротить, если опрыскать их специальным раствором.

Этот трюк использовали еще наши бабушки. Достаточно растворить одну столовую ложку крахмала в литре чистой воды, затем перелить получившуюся жидкость в бутылку с пульверизатором. Этим составом нужно опрыскать рубашки из натуральной ткани и только потом можно приступать к глажке.

После этого одежда будет отлично выглядеть в течение всего дня. К тому же крахмал обладает отбеливающими свойствами, поэтому белые изделия засияют чистотой. А если вы хотите погладить цветные рубашки, то проводите те же манипуляции, вывернув вещи наизнанку.

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