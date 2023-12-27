Эксперты рассказали, как избавиться от моли в квартире с помощью уксуса и мыла

Моль с легкостью может уничтожить гардероб, оставив от любимого свитера лишь воспоминания. При этом избавиться от этих вредителей не так уж и просто – магазинные средства стоят дорого и часто помогают только временно.

Эксперты издания «БелНовости» рассказали, как вывести моль в квартире с помощью обычного уксусного раствора и мыла.

Так, начать борьбу с насекомыми нужно с осмотра всех вещей. В чистой одежде бабочки не заводится, поэтому все грязное стоит отправить в стирку. При обнаружении личинок вещи нужно сложить в пакет, завязать и на три дня убрать в морозильную камеру. После этого все хорошо постирать.

Шкаф нужно промыть уксусным раствором и на каждой полке положить хозяйственное мыло. Можно также добавить сушеную лаванду.

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