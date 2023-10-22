Эксперты объяснили, почему в овуляцию женщины привлекательнее для мужчин

Эксперты выяснили, в какой фазе цикла женщины наиболее привлекательны для мужчин. В ходе эксперимента добровольцам показывали фотографии женщин, сделанные в разное время.

Оказалось, что большинство мужчин считали наиболее привлекательными те фотографии, которые были сделаны в период овуляции. Профессор Сколтеха, нейробиолог Филипп Хайтович, отметил, что выбор происходил неосознанно.

Во время овуляции женщины добиваются внимания мужчин своим поведением, мимикой и одеждой. Возможно, это отразилось на фотографиях, которые показывали участникам эксперимента, рассказывает клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Специалист также отметил, что в овуляцию женщины проявляют более нежное отношение к детям, что делает их мягче и привлекательнее, пишет «Абзац».

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