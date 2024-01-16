Эксперт рассказал, почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил «золотые правила» зарядки смартфонов, которыми многие пренебрегают. Он призвал не доводить уровень заряда гаджета до 100%.

По словам специалиста, нужно лавировать в промежутке от 20 до 80%. При этом подключать зарядку надо, когда показатель упадет ниже 50%.

«Именно поэтому ставить устройство на зарядку на всю ночь – сомнительная затея», - объяснил Кузьменко в беседе с РИА Новости.

Кроме того, устройство во время зарядки должно иметь возможность рассеивать тепло, поэтому класть его под подушку или накрывать одеялом категорически запрещено. Кузьменко напомнил, что лучше всего пользоваться оригинальным зарядным устройством, чтобы избежать возможного возгорания, повреждения аккумулятора или его вздутия.

«Невозможно предсказать, как долго контроллер заряда прослужит в режиме овердрайва на устройстве. Возможно, месяц, а может быть, прослужит верой и правдой до конца эксплуатации», - заключил эксперт.

Ранее мы писали, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который запрещает школьникам пользоваться смартфонами на уроках. Парламентарии считают, что соответствующее решение повысит качество образования детей.