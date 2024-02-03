НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
Опубликовано 03 февраля 2024, 08:00
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Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

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Эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин заявил, что при подозрительном звонке наилучшим решением будет прекратить общение. Об этом пишет Lenta.Ru.

Как признался специалист, многие люди всегда начинают диалог со слова «да», вместо «алло». Данную частицу в будущем аферисты могут использовать для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы. Поэтому, как уточнил Шуленин, категорически нельзя отвечать «да» и «нет». Эти слова следует убрать при общении с мошенниками. В качестве альтернативы эксперт предложил фразы «слушаю вас», «не имею возможности» или «отрицаю».

«Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации», — заключил Константин.

Ранее эксперт перечислил причины отказаться от сенсорного телефона и купить кнопочный.

Автор:Эдуард Гайдуков
Редакция
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