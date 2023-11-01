«Египетские ночи» в ноябре: в Москве ожидается аномальное потепление

В Москве ледяные дожди сменились на «египетские ночи». Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, холодный циклон направился в сторону Тверской области. Это и стало причиной того, что несколько дней в столице будет теплая погода.

1 ноября 2023 года в Москве будет солнечно, а температура воздуха поднимется до 13 градусов. Это станет многолетним рекордом для ноября. Однако с четверга в столице начнется дождливая погода, и столбики термометров опустятся до 6 градусов. В пятницу ожидаются заморозки до минус 4. Шувалов отметил, что тепло вернется к выходным: в воскресенье температура воздуха поднимется до 12 градусов.

Эксперт добавил, что грядущая зима не будет холодной, «поскольку ожидается большое количество оттепелей».

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