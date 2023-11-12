«Двойное дно»: психолог объяснила, что побуждает людей хамить

Психолог Анастасия Кардиакос в эфире «Радио 1» рассказала, из-за чего люди могут хамить.

Эксперт отмечает, что хамство является одним из способов получить желаемое. Более того, с помощью такого поведения человек нередко пытается отстоять свои границы и дистанцироваться.

«В детском возрасте хамство – это еще и прощупывание границ. Границ любви родителей, в первую очередь», – пояснила Анастасия Кардиакос.

По словам специалиста, любой разговор содержит «двойное дно». Первое – это то, что человек хочет донести, а второе – то, как он это доносит.

Анастасия убеждена, что, понимая это, можно значительно уменьшить влияние хамского поведения окружающих на психику.

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