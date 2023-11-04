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10:00, 04 ноября 2023
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Дождливо, но тепло: какая погода будет в Москве в День народного единства

Дождливо, но тепло: какая погода будет в Москве в День народного единства

© Unsplash.com

4 ноября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+8 градусов. В Подмосковье ожидается +2…+6 градусов.

В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 метров в секунду. Местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 95%.

Напомним, 5 ноября в столицу придет аномальное тепло. Местами столбики термометров могут подняться до +15 градусов.

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