Дождливо, но тепло: какая погода будет в Москве в День народного единства

4 ноября в столичном регионе ожидается пасмурная погода, пройдут дожди. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит +2…+8 градусов. В Подмосковье ожидается +2…+6 градусов.

В столице будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-6 метров в секунду. Местами порывы достигнут 15 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 95%.

Напомним, 5 ноября в столицу придет аномальное тепло. Местами столбики термометров могут подняться до +15 градусов.