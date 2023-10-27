Достаем зимние вещи: какой погоды ожидать в Москве в последние выходные октября

Главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала, какую погоду ждать москвичам в последние выходные октября. По ее словам, в эти дни жителей столицы ждет настоящая зима.

Несмотря на то, что еще не декабрь, уже сейчас стоит доставать из шкафов все зимние вещи, потому что 28 и 29 октября ожидается резкое похолодание из-за антициклона, пришедшего с территории Западной Европы. Высота выпавшего снега составит примерно 7-10 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться в пределах минус 1–4 градусов днем и ночью.

По словам синоптика, в последний раз подобное начало зимы наблюдалось в 2012 году. Тогда к концу октября в Москве было около 12 сантиметров снега. Однако он весь растаял из-за теплых ноябрьских деньков. То же ожидается и в этом году. Предположительно, уже в понедельник осадки прекратятся, и температура вновь повысится.

Ранее стало известно, в каких числах в столицу вернется тепло.

Источник: «Вечерняя Москва».