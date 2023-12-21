21:00, 21 декабря 2023
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Доктор Мясников рассказал анекдот на просьбу прокомментировать масочный режим в Петербурге
© Freepik
Телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал введение масочного режима в Санкт-Петербурге. По этому поводу он вспомнил старый анекдот.
Реакция Мясникова на принятые в северной столице меры опубликована в его Telegram-канале.
«Что сказал папа, когда упал с лестницы?» «мат пропускать?» «конечно!» «тогда ничего!» - поделился доктор.
Ничего другого Мясников не сказал, только отметил, что «без комментариев» на эту тему.
Напомним, масочный режим объявлен в Петербурге при проведении массовых мероприятий. Также средства защиты придется носить в стационарах и больницах. Требование вступило в силу с 20 декабря.
Ранее стало известно, сколько зарабатывает Мясников на должности руководителя клиники в Москве.
Источник фото:Freepik
Автор:Юлия Карева