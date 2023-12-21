Доктор Мясников рассказал анекдот на просьбу прокомментировать масочный режим в Петербурге

Телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал введение масочного режима в Санкт-Петербурге. По этому поводу он вспомнил старый анекдот.

Реакция Мясникова на принятые в северной столице меры опубликована в его Telegram-канале.

«Что сказал папа, когда упал с лестницы?» «мат пропускать?» «конечно!» «тогда ничего!» - поделился доктор.

Ничего другого Мясников не сказал, только отметил, что «без комментариев» на эту тему.

Напомним, масочный режим объявлен в Петербурге при проведении массовых мероприятий. Также средства защиты придется носить в стационарах и больницах. Требование вступило в силу с 20 декабря.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает Мясников на должности руководителя клиники в Москве.