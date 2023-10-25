До плюс 7 градусов: когда в Москву вернется тепло

Погода в Москве еще порадует жителей теплом. Когда ждать положительных температур, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Повышение температур начнется с понедельника – 30 октября.

«Днем будет уже плюс 2-7 градусов», - сообщил синоптик.

Известно, что ноябрь тоже встретит теплой погодой – в начале месяца повышение температур продолжится.

Эти показатели на 4-5 градусов выше обычных значений этого периода, пишет ТАСС. Вильфанд отметил, что конец текущей недели и начало новой окажутся контрастными в плане погоды. На этой неделе будет холодно – до минус 4 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Москве еще успеет выпасть до 10 сантиметров снега. На какие дни придутся осадки, читайте тут.