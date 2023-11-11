До +22 градусов: россиян предупредили об аномально теплой погоде

Ближайшие три дня почти на всей территории России будут аномально теплыми. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе ТАСС.

«До понедельника включительно на 80-85 процентах территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы», – подчеркнул эксперт.

Однако исключением станет Дальний Восток. Так, температура в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае, напротив, будет ниже нормы примерно на 2-4 °C, а в Забайкалье, Бурятии и Амурской области – на 4-6 °C. Жители Якутии столкнутся с сильными морозами до 32-34 °C, а в Забайкалье ожидается до минус 17-22 °C.

При этом теплее всего будет в Красноярском крае – в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура превысит норму на 12-14 °C. Вильфанд отмечает, в этом регионе ночью температура должна опуститься до 25-28 °C, однако по прогнозу не опустится ниже 15 °C.

В южной части России тоже ожидается особенно теплая погода – до 6-8 °C выше обычных показателей. В Краснодаре, Адыгее температура днем достигнет 15-20 градусов тепла, а на Черноморском побережье – до плюс 18-22 °C.

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