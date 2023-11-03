До +15 градусов: аномальное тепло придет в Москву на выходных

Предстоящие выходные порадуют жителей Москвы теплом. 5 ноября температура воздуха в столице может установить суточный рекорд и достигнуть +15 градусов тепла, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

После небольшого похолодания Москва вновь попадает в теплую часть циклона. Поэтому во второй половине дня в субботу температура воздуха повысится до +6…+8 градусов тепла. Хотя утром столбики термометров все же могут показать минусовую температуру.

«В воскресенье прогнозируется дождь с утра, затем, с большой вероятностью, распогодится, и в столице выглянет солнце. А температура может вновь установить суточный рекорд — 15 градусов тепла», — цитирует Шувалова News.ru.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причину аномально теплой погоды, зафиксированной в Москве 1 ноября.