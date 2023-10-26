До 10 см: Москву завалит снегом 27 октября

27 октября в Москве ожидается непогода. В столице ожидается снег и гололед.

Синоптики прогнозируют в ночь на 27 октября и в течение дня снег, местами метели, порывы ветра достигнут 15 м/с. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 10 см, рассказали в городском хозяйстве Москвы.

Состояние улично-дорожной сети мониторят городские службы. Вечером 26 октября службы проведут противогололедную обработку, а ночью 27 октября — приступят к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

Цикл работ повторят рано утром 27 октября.

Автомобилистов просят быть аккуратнее на дороге — соблюдать скоростной режим, дистанцию и не ездить на личном транспорте на летней резине.

Напомним, ранее стало известно, какая погода будет в Москве на ноябрьских праздниках.