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13:00, 15 декабря 2023
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Сыпь на лице и рвота: девушка пожаловалась на похмелье и узнала, что больна раком

Сыпь на лице и рвота: девушка пожаловалась на похмелье и узнала, что больна раком

© Freepik

Жительница Новой Зеландии Поппи Бегли после употребления алкогольных напитков страдала от сильного похмелья. Девушке показалось это подозрительным, и она не ошиблась. В ходе проведенного обследования врачи диагностировали у нее рак.

«Если я пила алкоголь, то уже после двух напитков чувствовала себя гораздо более пьяной, чем большинство сверстников. А после трех-четырех напитков мне становилось очень плохо», — рассказала Бегли изданию New York Post.

Как отметила 19-летняя модель, после вечеринок с алкоголем у нее появлялись болячки в носу и сыпь на лице, а также рвота. В связи с сильным похмельем девушку трижды госпитализировали.

При этом сначала врачи предполагали, что у Бегли может быть тромбоз глубоких вен, однако в декабре 2022 году у нее появился новый симптом — боль в шее. Обеспокоенная девушка обратилась за медицинской помощью и после обследований узнала, что у нее шестисантиметровая опухоль в груди и третья стадия лимфомы Ходжкина — одной из разновидностей рака крови.

В результате курса химиотерапии пациентка потеряла волосы, ресницы и брови. Вес Бегли снизился до 35 килограммов, и она была вынуждена питаться через гастростомическую трубку. Благодаря лечению девушка вышла в ремиссию и вернулась к прежней жизни.

Ранее мы писали, что проблемы со зрением и головные боли являются неочевидными симптомами злокачественной опухоли мозга.

Источник фото:Freepik
Автор:Анита Саулите
Теги:
#рак
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#болезнь
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