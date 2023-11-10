Детенышу гиббонов из зоопарка выбирают имя: объявлен конкурс с призом

В Ленинградском зоопарке в середине мая родился детеныш гиббонов. Специалисты определили, что это мальчик, поэтому теперь ему необходимо выбрать имя. Всем желающим предложили поучаствовать в конкурсе и написать свои варианты. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу зверинца.

Напомним, что родителей малыша зовут Персей и Габина. Сотрудники считают, что и детенышу нужно подобрать греческое имя. Сейчас ему почти полгода. У мальчика есть две старшие сестры – Эллина и Афина.

В официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» можно оставить свой вариант под постом в комментариях. 21 ноября будет объявлен победитель, который получит два бесплатных билета в зоопарк.

Ранее мы писали о том, что первая родившаяся в России панда начала играть с мамой.