Циклон «Ваня» обрушил на Москву сильнейший за 63 года снегопад. Об этом сообщает портал MSK1.RU.

ГУ МЧС России предупреждает москвичей о том, что 15 декабря до 12:00 в городе будут сильный снег, метель и заносы. Уже в 7 утра стало тяжело передвигаться по столице: и дороги, и тротуары замело. В некоторых районах Москвы образовались 50-сантиметровые сугробы. В связи с погодными условиями мэр Москвы призвал к уборке снега 12 тысяч сотрудников городских служб.

Также сегодня автомобилистов призывают пересесть на общественный транспорт из-за длинных пробок и аварийной ситуации на дорогах.

Ранее главный синоптик страны предупредил россиян о погодных аномалиях. Подробности смотрите в этой статье.