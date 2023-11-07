Чтобы лицо Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи» казалось более милым, гримеры пошли на хитрость

Актриса Людмила Гурченко не до конца устроила режиссера Эльдара Рязанова в качестве героини фильма «Карнавальной ночи». Чтобы сделать лицо милым и озорным, гримерам пришлось пойти на хитрость. Зрители, в свою очередь, ничего не заметили.

В героиню Гурченко Леночку Крылову влюблялись мужчины, а женщины стремились быть на нее похожими. Однако самой актрисе ради роли пришлось немало вытерпеть. Сделать ее лицо милым помог «пластырь» - его наклеивали знаменитости на нос. Благодаря этому кончик носа поднимался.

Гримеры закрашивали полоску косметикой. Гурченко же пела и танцевала в фильме с клейкой лентой на переносице, пишет Киноафиша.

Ранее сообщалось, что внучка актрисы 6 лет не может поделить наследство Гурченко с родным отцом.