Что следует обязательно сделать в «хвосте» 2023 года: совет шамана и астролога

Наступающий 2024 год – год Дракона. Он сменит Кролика только 10 февраля. Период с 21 декабря по 21 января считается «хвостом года». Тогда же нужно выполнить один обязательный «ритуал».

О нем рассказал астролог, шаман Карагай.

Согласно шаманскому календарю, 21 декабря – праздник Холодного Солнца. Оно освещает предков в Нижнем мире. В этот день принято собираться за ужином и проводить вечер за семейными воспоминаниями.

Карагай утверждает, что в данный праздник закладываются намерения на перемены.

«Идет период «хвост года», когда принято отдавать все долги. Пока не справимся с этой задачей, к планированию переходить рано», - предупредил шаман. Его слова приводит сайт mk.ru.

Самым удачным для всех днем недели будет среда, лучшим цветом белый, а счастливым числом 6.

Ранее сообщалось, в чем встречать год Дракона.