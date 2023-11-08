Что обязательно нужно сделать каждому знаку зодиака до Нового года
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До завершения 2023 года каждому знаку зодиака нужно завершить многие дела. Об этом рассказала астролог Ирина Шалева.
Овнам до Нового года нужно завершить все начатые проекты хотя бы до промежуточного результата, а также исправить в них ошибки.
Тельцам стоит активно потрудиться и не упустить возможности, которые появятся до Нового года.
Близнецам до конца 2023 года стоит разобраться в своих чувствах и определиться, что они на самом деле хотят.
Ракам астролог советует провести ревизию и подумать, что взять с собой в Новый год.
Львам нужно сделать уже конкретные шаги на пути к цели.
Девам необходимо навести порядок в документах, собственных планах и окружающем пространстве. Также стоит запланировать заслуженный отдых.
«Весам до Нового года нужно решить спорные моменты, из-за которых они переживают, и навести порядок в личной жизни. Также им надо успеть наладить отношения с важными для них людьми, помириться с кем-то, если есть такая необходимость», — цитирует астролога «Москва 24».
Скорпионам стоит направить энергию на реализацию самых глобальных целей, Стрельцам надо вернуться к ранее не завершенным делам и довести их до логического результата, Козерогам — провести работу над ошибками, Водолеям надо подумать, каких знаний им не хватает, чтобы выйти на новый уровень жизни, а Рыбам — напрячься и сделать конкретные шаги к своим целям.
Напомним, ранее мы писали, какие три знака зодиака разбогатеют в ноябре 2023 года.