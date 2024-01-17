Что ни в коем случае нельзя делать на Крещение: главные приметы
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19 декабря православные по всему миру празднуют Крещение. Однако мало кто знает, что в этот день действуют некоторые запреты. Об этом сообщает E1.ru.
Например, в Крещение стоит воздержаться от ругани и скандалов. Несмотря на то, что гадания некоторые рекомендуют проводить именно 19 декабря, церковь советует от этого воздержаться.
Есть распространенное мнение о том, что стирать и убираться в этот день тоже нельзя. Однако это не так. Запрещено в Крещение плакать. Согласно примете, кто будет плакать в этот день — проплачет весь год.
Добавим, что окунание в прорубь еще не значит, что вы смыли с себя все грехи. Церковь считает, что главным избавлением от грехов является покаяние.
Ранее мы писали о том, как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть.