Что ни в коем случае нельзя дарить на Новый год

Новый год не за горами, многие задумались о подарках для близких. Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя дарить в этот день.

Психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова призвала не дарить родным пылесосы, посудомоечные машины, кастрюли и другие предметы, которые помогут быту. Важно делать такие презенты, которые подчеркнут заботу о человеке – остальное он купит сам.

«Нужно сделать подарок, который будет подчеркивать заботу о человеке, а не о том, что надо навести чистоту…», — сказала психолог изданию News.ru.

В противном случае, отметила специалист, подарок может стать еще одним стресс-фактором.

Ранее Наумова говорила, что можно открыто спросить у человека о подарке. В качестве новогоднего презента для девушки подойдут духи, а для мужчины – аксессуары.

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