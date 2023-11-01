Что может рассказать о человеке дата рождения

В жизни человека постоянно окружают цифры: зарплата, время, даты в календаре. Но самой главной цифрой является дата рождения. Как рассказала Пятому каналу энергопрактик Вера Ганеева, за каждым числом стоит своя характеристика человека.

По словам специалиста, вся жизнь запрограммирована изначально. Однако если изменить мышление — жизнь может круто измениться.

«В момент рождения у нас активируется определенный отдел головного мозга. Но, для того чтобы стать успешными, нам необходимо изменить свое мышление. У каждого все индивидуально. Инструмент для изменения мышления подбирается в соответствии с датой рождения», — рассказала она.

Ганеева призналась, что исходя из даты рождения человека можно определить его сильные и слабые стороны, а также узнать, в какой сфере он может реализоваться.

«Через энергию цифр в дате рождения можно определить даже совместимость партнеров в отношениях и в бизнесе. Потому что все в нашей жизни есть энергии и вибрации», — добавила она.

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