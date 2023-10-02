Что это было, остается загадкой: эмбрион «чужого» из космоса обнаружили в курином яйце

Жительница Сахалина рассказала журналистам, что едва не приготовила себе на завтрак эмбрион комического пришельца — «чужого». Именно на него было похоже нечто из куриного яйца, пишет Portamur.ru.

Продукция птицефабрики «Островной» была куплена в фирменной торговой точке в Невельске. Женщина хотела приготовить из свежих яиц себе завтрак, но ее планам помешал странный объект в скорлупе. Он чем-то напоминал эмбрион, но быть им фактически не мог. На производстве, откуда взялось яйцо, их не оплодотворяют. Поэтому вопрос о происхождении непонятной сущности до сих пор открыт.

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