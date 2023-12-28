ЦБ опубликовал список фраз от телефонных мошенников, после которых нужно вешать трубку. Об этом сообщает Ura.ru.

Многие уже привыкли к тому, что за «сотрудниками банка», которые звонят по телефону могут скрываться мошенники. Однако как вычислить преступников? Об этом рассказали эксперты Центробанка.

По мнению представителей регулятора, одной из наиболее частых фраз, которая звучит из уст мошенников является «оформлена заявка на кредит». На самом деле, без вашего ведома никто не может оформить кредит.

Второй по популярности стала фраза о том, что с вами связывается сотрудник Центробанка. Сотрудники ЦБ не звонят и не пишут гражданам, чтобы совершить банковские операции.

Наконец, замыкает тройку лидеров слова о том, что существует некий «специальный или безопасный счет», на который мошенники просят перевести деньги.

Другими распространенными фразами от мошенников стали «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», «зафиксирована подозрительная операция, ваши деньги пытаются похитить» и «продиктуйте код из СМС-сообщения».

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