«Было отравлено»: актеры «Ивана Васильевича» едва не умерли во время съемок фильма

Актеры «Ивана Васильевича» едва не умерли во время съемок фильма, об этом сообщает aif.ru.

Народный артист Юрий Чернов, который сыграл роль балалаечника на банкете в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» рассказал, что режиссеры пошли на хитрость, чтобы со стола во время перерывов не пропадала еда.

«Стол был накрыт потрясающий. Помните, "икра красная, икра черная, икра заморская баклажанная"? Все это было настоящее», - рассказал он.

По словам Чернова, персонал облил деликатесы специальным отравляющим веществом. Благодаря этому еда осталась нетронутой на протяжении всего съемочного дня.

«Но всю эту вкусную еду облили какой-то химической жидкостью, то есть испортили, сделали несъедобной. А то актеры любили, пока режиссер не видит, что-нибудь отщипнуть от пирога, например, и этим портили реквизиторские блюда», - объяснил актер.

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