Будут ссоры и скандалы: назван день, в который не стоит регистрировать брак

Астролог Натали Старовойтова назвала день, в который не стоит регистрировать брак. Об этом эксперт сообщила изданию «Москва 24».

На первый взгляд, дата 24.04.2024 является красивой для регистрации брака. Однако астролог считает, что этот день — не самый лучший для свадьбы.

«Это будет полнолуние. Солнце, олицетворяющее мужчину, окажется в оппозиции к Луне – женщине, то есть жизнь супругов станет вечной конфронтацией», — пояснила Натали.

Эксперт отметила, что в таком браке выживут те, кому нужен «постоянный вынос мозга». Также астролог добавила, что супруги, вступившие в брак 24.04.2024, будут «выжимать друг из друга» соки.

По словам Старовойтовой, будущим супругам не стоит ориентироваться на «красивые» даты. Чтобы узнать, когда лучше всего зарегистрировать отношения, нужно обратиться к элективной астрологии.

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