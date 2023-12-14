Будет тяжело: москвичей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогоды

Москвичей предупредили об опасностях на дорогах из-за непогоды, об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эксперт Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что 15 декабря в Москве установится опасная погода. В столичном регионе ожидается сильный снегопад, который начнется в 6 утра. Аномальное количество осадков выпадет до 9 утра, однако позже снег не перестанет идти до самого вечера.

«Закончится это, по нашим расчётам, где-то к 18-19 часам завтрашнего дня. Службы, конечно, будут чистить, но в это время снег будет продолжать идти, и будет на дорогах тяжело», - рассказал синоптик.

Цыганков добавил, что количество осадков станет рекордным с 1919 года - выпадет порядка 33 см снега.

Ранее мы писали о том, что декабрь 2023 года вошел в историю из-за количества опасных явлений.