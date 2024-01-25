Большие опасности: как часто нужно мыть плиту для защиты здоровья

На кухне, где мы готовим еду, поддержание идеальной чистоты является важным аспектом. Врач-иммунолог и патофизиолог Елена Парецкая объясняет, почему важно регулярно мыть плиту, особенно после каждого приготовления пищи.

Эксперт подчеркивает, что жировой налет, который образуется на поверхности плиты после приготовления, со временем становится более вязким и липким, труднее удаляемым. При нагревании этот жир может создавать токсичные соединения, такие как канцерогенный акриламид и альдегиды, которые образуются при высоких температурах. Кроме того, налет, смешиваясь с частицами пищи, грязью и пылью, создает среду, благоприятную для размножения патогенных бактерий и аллергенов, негативно воздействующих на кожу и органы дыхания. Об этом пишет «Доктор Питер».

Парецкая рекомендует мыть поверхность плиты сразу после приготовления пищи, чтобы предотвратить застаревание пятен и сохранить качество покрытия. Если это не всегда возможно, следует придерживаться правила еженедельной чистки. Важно использовать отдельные тряпки и щетки для плиты, а также подходящие моющие средства в зависимости от материала поверхности (металлической, индукционной и т.д.). Эксперт также напоминает о необходимости регулярной чистки вытяжки, рекомендуя проводить ее от одного раза в неделю до раза в квартал.

Ранее мы писали о том, как отмыть плиту от кухонного жира.