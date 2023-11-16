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14:00, 16 ноября 2023
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Больше половины россиян поддержали длинные новогодние каникулы

Больше половины россиян поддержали длинные новогодние каникулы

© Stable Diffusion

Больше половины россиян поддержали длинные новогодние каникулы. Об этом сообщает РБК.

Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. По данным опроса, шесть из десяти россиян поддержали десятидневные каникулы. Лишь 15% опрошенных негативно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Они предложили часть выходных перенести на майские праздники. 17% россиян равнодушно отнеслись к длительным каникулам. Причина этого заключается в сменном графике работы.

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