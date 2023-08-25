Больше ни одной слезинки: как правильно нарезать лук с помощью холодильника

Каждая уважающая себя хозяйка или хозяин знает множество секретов, которые существенно облегчают жизнь. Но нарезка лука приносит больше всего дискомфорта. Оказалось, что есть действительно верный способ, чтобы не плакать при нарезке этого овоща. Для этого потребуется холодильник и 15 минут.

Старый секрет про то, что перед нарезкой лука его необходимо смочить в воде и периодически окунать в воду нож – не работает. Лучше воспользуйтесь трюком с холодильником.

Просто возьмите луковицу и перед нарезкой положите на 15 минут в морозильную камеру. Позже достаньте и начните шинковать. Вы удивитесь, но больше не буде никаких слез!

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