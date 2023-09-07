21:00, 07 сентября 2023
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Белые носки станут как новые: добавьте два средства
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Существует способ вернуть прежний вид белым носкам. Для этого нужно замочить их в самодельном растворе.
Сначала следует растворить в теплой воде хозяйственное мыло. В полученный раствор добавляются 2 столовые ложки нашатыря и соды. Все тщательно перемешивается – затем кладутся носки.
Примерное время замачивания – один час. По истечении времени потрите носки и затем положите в стиральную машину.
Стирать рекомендуется при температуре минимум 60 градусов. После стирки вы получите белоснежные вещи, сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее мы писали о правилах перехода с летней обуви на осеннюю. Специалисты советовали в первую очередь проверить состояние стоп – на них не должно быть мозолей и натоптышей.